San Felice: stipulato in contratto per la gestione del Centro sportivo

SAN FELICE- Lo scorso 27 luglio è stato stipulato a San Felice sul Panaro il contratto di concessione per la gestione del centro sportivo comunale di via Garibaldi e della palestra scolastica: per una durata complessiva di cinque anni, con opzione di rinnovo per ulteriori cinque anni.

Il gestore è Wesport Modena, individuato dall’Amministrazione comunale a seguito di una gara a procedura aperta con il metodo di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Wesport sta prendendo possesso degli immobili concessi ed è al lavoro per l’avvio della stagione sportiva 2022-2023. L’Amministrazione comunale sta garantendo il proprio supporto al nuovo gestore e, nelle scorse settimane- una volta effettuata l’aggiudicazione della gara- ha promosso incontri per garantire il più ampio coinvolgimento delle società sportive locali. Il centro sportivo, che diventerà la “casa” dello sport sanfeliciano, ospita una palestra per il calcetto, una per la pallavolo e il basket, una sala biliardi e un bar: oltre a vari spazi polifunzionali. Per renderlo nuovamente fruibile alla comunità dopo il sisma sono stati ristrutturati, riqualificati e arredati circa sei mila metri quadrati, con una spesa di quasi cinque milioni di euro: finanziati in parte dal commissario delegato alla Ricostruzione e in parte con risorse proprie. L’edificio ha ospitato anche uno dei due centri vaccinali dell’Area Nord contro il Covid, dove sono state somministrate ben 59.594 dosi di vaccino.

