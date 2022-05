Bomporto, a fine agosto scade il contratto di gestione: quale futuro per la piscina?

BOMPORTO – Quale futuro attende la piscina Darsena di Bomporto? Trovare una risposta a questo interrogativo è più difficile di quanto possa sembrare. Il 31 agosto, infatti, scade il contratto attraverso il quale il Comune aveva affidato la gestione dell’impianto e delle attività all’interno della piscina alla società WeSport Modena (che si occupa anche della gestione degli impianti di San Felice e Finale Emilia) e dopo quella data il futuro della piscina appare incerto: probabilmente, infatti, se il contratto di gestione non verrà rinnovato, la piscina andrà incontro ad un periodo di chiusura, in quanto i tempi per la pubblicazione di un nuovo bando per l’affidamento della gestione sono ormai molto ristretti.

“Alla piscina Darsena di Bomporto si è chiusa la stagione invernale – spiega WeSport Modena, la società che attualmente, e fino al prossimo 31 agosto, gestisce l’impianto e le attività al suo interno. – A partire dal 2 giugno inizia la stagione estiva, che terminerà il 28 agosto. A fine agosto scade il contratto di gestione stipulato col Comune, per cui in quella data riconsegneremo le chiavi dell’impianto al Comune. Durante l’anno doveva essere fatto un nuovo bando di gestione, che, però, a causa delle vicende legate al cambio di Amministrazione comunale a Bomporto (dimissioni del sindaco Giovannini, commissario prefettizio e nuove elezioni in programma per il 12 giugno) non è stato possibile fare. La stagione estiva è garantita, poi bisognerà vedere cosa succederà dopo le elezioni”.

Molto dipende, dunque, dall’esito delle elezioni in programma il prossimo 12 giugno e che vedono candidati a sindaco Tania Meschiari per il centrosinistra, Laura Gelatti per il centrodestra e Salvatore Milone per il Movimento 5 Stelle. La nuova Giunta, dopo l’insediamento, deciderà, quindi, come procedere per quanto riguarda la gestione della piscina:

“Quello che si sa al momento è che noi non riapriremo la piscina a settembre – continua WeSport Modena – ma probabilmente neanche altri, perchè senza un bando non è possibile farlo e ormai i tempi sono veramente molto stretti per pubblicarne uno che garantisca la riapertura dell’impianto dopo l’estate. Probabilmente si andrà incontro ad un periodo di fermo della piscina. I costi di gestione sono sicuramente lievitati con l’aumento dei costi utenze, ma questo non ha direttamente a che fare con la questione del rinnovo del contratto di gestione”.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017