“Il caffè della domenica” di Francesca Monari

Agosto o in qualunque momento tu decida di fare un viaggio, cambia modo di viaggiare!

E per stare in tema “lavoro”, focus di questa rubrica, se hai un giardino abbastanza grande puoi sempre utilizzarlo per arrotondare, cosa ne dici?

Ami la montagna? Sapevi che in Alto Adige c’è l’Associazione Volontariato in Montagna?

Nata nel 1997 con la convinzione che il denaro non sia l’unico modo per aiutare, offre a persone fisicamente attive una vacanza-volontariato presso un maso della zona. Si può scegliere di cosa occuparsi, in comune accordo con la famiglia proprietaria del maso, che in cambio ti fornirà vitto e alloggio. Vuoi partire con un amico o con il coniuge? Puoi! Sul sito dell’Associazione trovi altre utili info e buone vacanze!

Preferisci il campeggio? Sapevi che puoi letteralmente “piantare le tende” nel giardino di chi lo mette a disposizione? Sul sito di Garden Sharing trovi il posto giusto per il tuo campeggio! Un nuovo modo semplice ed innovativo per campeggiare su spazi privati che i vari Garden Sharer mettono a disposizione insieme ad un bagno e all’allaccio dell’elettricità. Potrai scegliere qualsiasi località, sia in città che in montagna o al mare. A partire da 20€ a notte.

Vivi in una località vicina a qualche città d’arte o a qualche attrazione interessante? Scambiala! Sulla piattaforma Homelink, solo una delle tante, scambiare casa è un gioco da ragazzi! Una soluzione alternativa che ti permette di viaggiare a basso costo. Sapevi che HomeLink permette anche ai giovani di visitare il mondo, mettere in pratica le loro competenze linguistiche e conoscere altre culture; il tutto in un ambiente sicuro e protetto? Offrite ai vostri figli la possibilità di un soggiorno presso una famiglia che ha ragazzi della loro età con “Scambio Giovani”.

Viaggi da solo e cerchi ospitalità economica e sicura? Il sito giusto per te è Cosa è il Couchsurfing? In questo caso non si tratta di prenotare una stanza in un bed and breakfast, o in casa altrui, ma di dormire nel vero senso della parola sul divano di qualcun altro. Nata negli Stati Uniti, oggi Couchsurfing è un sito accessibile e utilizzabile anche in Italia!

Ami gli animali? Allora puoi viaggiare da pet sitter! Trusted House Sitters Italia è la piattaforma grazie alla quale si può viaggiare alloggiando gratuitamente. Ti dovrai occupare degli animali domestici presenti in cambio dell’abitazione. L’unico costo che avrai è l’iscrizione annuale al sito.

