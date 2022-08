Inseguimento di 30 km dopo furto all’interno di un’auto: arrestato 27enne

MODENA – 27enne arrestato dopo un inseguimento di 30 km da parte della Polizia. Nella giornata di lunedì 22 agosto, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Modena e condotta dalla Squadra Mobile di Modena, è stata data esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 27enne, accusato di furto aggravato, tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale

Lo scorso 9 agosto, infatti, l’uomo, insieme ad una donna al momento non identificata, dopo aver infranto i vetri posteriori di due autovetture parcheggiate

lungo la pubblica via, si era impossessato dei valori custoditi all’interno di una di esse, non riuscendo ad impossessarsi anche dei beni presenti all’interno della seconda autovettura, in quanto interrotto dall’intervento di un cittadino che lo ha messo in fuga.

Prontamente individuato da una pattuglia della Squadra Mobile della Polizia, che gli ha intimato l’alt anche con dispositivi sonori e luminosi, l’uomo si era messo in fuga, costringendo i poliziotti ad intraprendere un inseguimento protrattosi per circa 30 km fino al Comune di San Giovanni in Persiceto. Nel corso dell’inseguimento l’indagato, a bordo della sua autovettura, ha eseguito una serie di manovre pericolose, sia per i poliziotti che lo inseguivano,

sia per gli utenti della strada, riuscendo infine a fuggire.

Al momento dei fatti l’indagato era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria applicatagli in relazione ad altri delitti di furto aggravati commessi nelle giornate del 25, 26 e 27 giugno 2022. L’uomo è stato, poi, rintracciato ed arrestato nella giornata di lunedì 22 agosto ed associato alla locale Casa Circondariale.

