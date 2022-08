Lotta all’evasione fiscale: il Comune di Nonantola recupera quasi 250mila euro in un anno

NONANTOLA – Importante risultato raggiunto dall’Amministrazione comunale di Nonantola in materia di lotta all’evasione fiscale: nell’ultimo anno, infatti, sono stati recuperati quasi 250mila euro, 248mila per la precisione, relativi a Imu (relativa agli anni 2010-2020) e Tasi (anni dal 2015 al 2019). Il risultato è stato raggiunto grazie al lavoro dell’ufficio Tributi del Comune di Nonantola, che ha individuato quali fossero i cittadini non in regola con il pagamento dei contributi, mentre il recupero è avvenuto ad opera della società Abaco.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017