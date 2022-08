M5S, il finalese Mattia Veronesi candidato alla Camera all’uninominale di Carpi e Bassa

FINALE EMILIA – Se nelle liste per i collegi plurinominali della provincia di Modena emerse in seguito alle Parlamentarie non era presente alcun candidato del Movimento 5 Stelle proveniente dalla Bassa modenese, ecco che il territorio dell’Area nord della provincia trova, invece, rappresentanza nei collegi uninominali. Scaduto, infatti, ieri (22 agosto) il termine per la presentazione dei candidati, il prescelto del Movimento 5 Stelle per il collegio uninominale 07 (Carpi e Bassa), per quanto riguarda la Camera dei Deputati è il finalese Mattia Veronesi, farmacista, ex candidato sindaco a Finale Emilia, dove ora è consigliere comunale, e attuale presidente del Consiglio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, oltre che consigliere provinciale. Veronesi sfiderà, dunque, per un posto alla Camera nel collegio di Carpi e della Bassa, tra gli altri, Andrea De Maria (centrosinistra), Giuseppe Galati (centrodestra) e Giampiero Veronesi (terzo polo).

Sempre per la Camera dei Deputati, invece, il Movimento 5 Stelle schiera per il collegio uninominale 04 (Modena) Stefania Ascari, che commenta così:

“Un onore e un orgoglio; la mia priorità era e sarà sempre la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare delle fasce più vulnerabili. Porteremo avanti il nostro lavoro senza lasciare indietro nessuno; i cittadini devono ritrovare fiducia nella politica”.

Questo, invece, il commento dei senatori del MoVimento 5 Stelle e referenti per l’Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi, che hanno depositato nella serata di ieri, 22 agosto, presso la Corte d’Appello di Bologna, le liste dei candidati del MoVimento 5 Stelle espressi dall’Emilia-Romagna a seguito delle parlamentarie: “Ieri sera dopo un’attesa di diverse ore abbiamo depositato le liste, Camera e Senato del Movimento 5 Stelle, per le politiche del 25 settembre, così come risultate dalle nostre Parlamentarie ed integrate, come da regolamento, dagli interventi del presidente Conte. In pochi giorni abbiamo dovuto raccogliere l’intera documentazione e acquisire le accettazioni delle candidature da parte di tutti i candidati risultanti dalle nostre parlamentarie. È stata una corsa contro il tempo che si è conclusa ieri sera con il deposito delle liste, un momento importante per il nostro territorio. Grazie alla guida di Giuseppe Conte, la comunità del MoVimento 5 Stelle ha ritrovato grande entusiasmo e tanta voglia di portare e di raccontare il nostro programma in campagna elettorale. Siamo convinti che saremo la grande sorpresa di queste elezioni, così come lo siamo stati nel 2018″. Per la Camera dei Deputati i candidati saranno: Davide Zanichelli, Elena Mazzoni, Carmine De Falco, Maria Francesca Pugliese per il collegio plurinominale Emilia-Romagna-01. Stefania Ascari, Gabriele Lanzi, Isabella Mazzei, Michele Dell’Orco per il collegio Emilia-Romagna-02 e Federico Cafiero de Raho, Marta Rossi, Mariano Gennari, Patrizia Mazzucchi per il collegio plurinominale Emilia-Romagna 03. Per il Senato i candidati del MoVimento 5 Stelle saranno Maria Laura Mantovani, Stefano Zambonini, Elisabetta Canovi, Giuseppe Cappa per il collegio plurinominale Emilia-Romagna-01 e Marco Croatti, Anastasia Ruggeri, Fabio Selleri, Simona Domeniconi per il collegio plurinominale Emilia-Romagna-02.

I candidati del MoVimento 5 Stelle ai collegi uninominali dell’Emilia-Romagna saranno, invece, i seguenti: Emilia-Romagna-01 (Piacenza) Carmine De Falco Emilia-Romagna-02 (Parma) Davide Zanichelli Emilia-Romagna-03 (Reggio nell’Emilia) Danile Piccoli Emilia-Romagna-04 (Modena) Stefania Ascari Emilia-Romagna-05 (Imola) Lorenza D’Amato Emilia-Romagna-06 (Bologna) Marzia Calzoni Emilia-Romagna-07 (Carpi) Mattia Veronesi Emilia-Romagna-08 (Ravenna) Marta Rossi Emilia-Romagna-09 (Ferrara) Andrea Zerbini Emilia-Romagna-10 (Forlì) Paolo Pasini Emilia-Romagna-11 (Rimini) Mariano Gennari

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017