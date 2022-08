Pd, definite le liste: tra i candidati Vincenza Rando e Stefano Vaccari: esclusa Giuditta Pini

Il Pd ha approvato nel giorno di Ferragosto la composizione delle liste di candidati in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Ecco il punto della situazione per quanto riguarda Modena:

Camera dei deputati: per il collegio uninominale di Modena la scelta è ricaduta sul sindacalista di origini ivoriane Aboubakar Soumaoro di Sinistra Italiana, nome di spicco anche a livello nazionale, mentre per quanto riguarda il collegio di Carpi è stato scelto Andrea De Maria. Per quanto riguarda i collegi plurinominali, invece, nei collegi di Modena, Imola, Bologna e Carpi sono stati candidati Elly Schlein, il modenese Stefano Vaccari, Valentina Cuppi e Luca Rizzo Nervo.

Senato: per il collegio uninominale di Modena-Reggio Emilia, la candidata sarà Vincenza Rando, avvocata alla guida dell’associazione Libera a Modena. Per quanto riguarda, invece, i collegi plurinominali, per il collegio Parma, Modena sono stati individuati Graziano Del Rio, Barbara Lori, Nicolò Rinaldi e Daria De Luca.

Un’altra modenese, l’ex viceministra Maria Cecilia Guerra, sarà invece candidata in quota Sinistra Italiana in un collegio piemontese per il Senato; sempre per il Senato, infine, Pier Ferdinando Casini sarà candidato nel collegio di Bologna. Non è, invece, stata ricandidata Giuditta Pini, deputata uscente.

