Massa Finalese, morte di Rocco De Salvatore: la convivente indagata per maltrattamenti

MASSA FINALESE – Emergono nuovi sviluppi sulla morte del 74enne Rocco De Salvatore, il cui cadavere è stato ritrovato domenica scorsa nella sua abitazione di Massa Finalese. Secondo quanto riporta la stampa locale, infatti, sarebbe indagata per furto la coppia vista uscire dall’abitazione del pensionato poco prima del ritrovamento del corpo. Infatti, accanto al cadavere di Rocco De Salvatore sarebbe stato ritrovato il portafogli vuoto e anche la cassaforte sarebbe stata aperta. Se per l’uomo le indagini si limitano al furto, la donna di origini marocchine, che, in base a quanto emerso dalle ricostruzioni, conviveva almeno saltuariamente con De Salvatore, sarebbe indagata anche per maltrattamenti nei confronti dell’anziano. Sarebbe per il momento esclusa, però, l’ipotesi di un omicidio, perchè sulla salma non sarebbero stati ritrovati segni di violenza; l’autopsia, per la quale è prevista questa mattina la nomina dei periti, chiarirà le cause del decesso, al momento ancora ignote.

