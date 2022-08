Massa Finalese, Rocco De Salvatore: proseguono le indagini, ma ancora nesuna svolta sulla morte dell’uomo

MASSA FINALESE- La morte di Rocco De Salvatore, trovato senza vita a Massa Finalese nella sua abitazione di via Volta, è ancora avvolta in un alone di mistero.

Diverse le piste investigative che gli inquirenti stanno percorrendo- soprattutto dopo gli interrogatori del 46enne finalese e della donna di origine marocchina che con la vittima intratteneva una relazione da tre anni- ma al momento l’ipotesi di omicidio non è stata ancora formalizzata e i due sono a piede libero.

Restano comunque ancora troppi punti interrogativi: a partire proprio dalla condotta della coppia- che, secondo dei testimoni, si trovava nell’appartamento di via Volta dopo il decesso di De Salvatore- e poi sulla grande confusione trovata in casa che farebbe pensare ad una rapina.

Molto dipenderà quindi dagli esami autoptici sul cadavere dell’uomo, che definiranno con certezza le cause del decesso.

