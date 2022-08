Auto in fiamme in A1 tra Modena Nord e Reggio Emilia

Auto in fiamme sull’autostrada A1 nella mattinata di oggi, giovedì 4 agosto. Intorno alle ore 10.20, infatti, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in autostrada, precisamente tra i caselli di Modena Nord e Reggio Emilia, in direzione Nord, a causa di un incendio che ha coinvolto una vettura ferma in una piazzola di sosta. Le fiamme si sono propagate anche nella vegetazione adiacente alla sede stradale: i Vigili del Fuoco hanno estinto il rogo che ha coinvolto l’auto e la vegetazione attraverso l’utilizzo della schiuma, come è possibile vedere nel video sottostante. Non si segnalano feriti.

