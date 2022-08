Medolla, il 22 agosto ripartono i centri estivi: oltre 200 iscritti tra scuola primaria e dell’infanzia

MEDOLLA – Ricominceranno lunedì 22 agosto, dopo la consueta pausa in concomitanza di Ferragosto, i centri estivi a Medolla, con sedi alla scuola primaria “Iqbal Masih” e alla scuola dell’infanzia statale Rock No War. Il servizio proseguirà, poi, fino al 9 settembre, sia per quel che riguarda i bambini della scuola primaria, che hanno cominciato lo scorso 6 giugno, sia per quelli della scuola dell’infanzia, per i quali le attività sono iniziate a partire dal 4 luglio. Gite e giornate in piscina tutte le settimane, alternate ad attività con esperti ed educatori in sede, tra laboratori sportivi e artistici, oltre alle sempre divertenti notti in tenda.

Servizio dei centri estivi di Medolla premiato dai numeri, con 145 iscritti complessivi al centro estivo della scuola primaria e 77 a quello della scuola dell’infanzia, con una media giornaliera di 80 partecipanti al primo, con picchi vicini ai 100, e di 50 al secondo, con un massimo di 60 partecipanti per giornata, cui si aggiungono gli oltre trenta iscritti del servizio educativo estivo del nido gestito da Asp, operativo dalla fine dell’anno scolastico fino a fine luglio, a completamento del servizio infanzia 0/6 anni. Per le famiglie che hanno usufruito del centro estivo medollese anche quest’anno la retta è rimasta invariata, nonostante l’aumento dei costi, grazie ai fondi stanziati dal Comune e destinati a tutti gli iscritti, che si aggiungono a quelli del progetto regionale riguardante la conciliazione vita-lavoro, per i quali verrà stilata apposita graduatoria.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017