Mirandola, a Quarantoli rimozione di un albero pericolante in via Raimondi

MIRANDOLA – Vigili del Fuoco ancora impegnati a causa delle conseguenze del maltempo che, la scorsa settimana, ha colpito la Bassa modenese: nella giornata di ieri, lunedì 22 agosto, infatti, pompieri al lavoro a Quarantoli, frazione di Mirandola, per la rimozione di una pianta pericolante a rischio caduta in via Raimondi, all’intersezione con via Valli. La strada è stata momentaneamente chiusa e successivamente riaperta alla circolazione a lavori ultimati.

