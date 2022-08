Parte dal PalaPanini la stagione 2022/23 delle ragazze di Volley Modena

È Iniziata ufficialmente la stagione 2022/23 per le giocatrici di Volley Modena, che si sono ritrovate giovedì 25 agosto al PalaPanini per il raduno e una prima sessione in sala pesi agli ordini di coach Montaldi e dello staff gialloblù. Per i primi tre giorni le ragazze faranno beach volley e allenamento in piscina allo Sporting Club di Sassuolo, in Via Vandelli 25 e alcune sessioni di pesi al PalaPanini, in Viale dello Sport, 25.

“Il nostro è un progetto totalmente nuovo con una società che ha cambiato il suo nome da Volley Academy a Volley Modena – spiega Marco Montaldi – abbiamo il dovere di onorare la storia di questa storica società, quindi dobbiamo cercare di lavorare al meglio con questo gruppo per disputare un campionato all’altezza, lavoreremo sodo durante la stagione e vedremo man mano di alzare l’asticella. I miei collaboratori? Sono felice di avere uno staff esperto che ha lavorato con dei campioni e non vedo l’ora di vederli all’opera”. Francesca Ferretti: “Iniziare la preparazione al PalaPanini è meraviglioso, essere di nuovo qui con questo gruppo è indescrivibile. Essere stata parte nel 2005 dell’ultima squadra del Volley Modena prima della scomparsa, ed essere presente oggi nel giorno della sua rinascita è per me motivo di grande orgoglio; non l’ho mai nascosto, Modena è la mia seconda casa. Il mio nuovo ruolo? Quest’anno sarò Direttore Sportivo, da ex giocatrice posso capire i bisogni delle ragazze e mi metto a completa disposizione della società per crescere insieme”. Queste le parole di Caterina Cigarini, centrale e Capitano delle giovani gialloblù: “Essere il capitano di questa squadra per me è un onore, ringrazio la società per la fiducia e non vedo l’ora di iniziare il lavoro con la squadra. Perché ho scelto questo progetto? Dopo tanti anni lontana da Modena, di cui cinque negli Stati Uniti, è bello tornare a casa. Quando ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato due volte a dire di sì”.

