Volley Modena, il 25 agosto al via la preparazione: il preparatore atletico sarà Alessandro Guazzaloca

MODENA – Inizia il 25 agosto, tra lo Sporting Sassuolo e la palestra dell’ Istituto di Istruzione Superiore “G. Guarini”, la preparazione delle ragazze di Volley Modena agli ordini di Coach Marco Montaldi. Il roster completo comprende le palleggiatrici Gaia Amatucci, Giada Angela Guarino e Giulia Rustichelli, gli opposti Cristen Kraja e Chiara Coccoli, le schiacciatrici Elisa Tonello, Sofia Belen Quinteros, Chiara Martinato e Anna Cecilia Herzig, mentre al centro saranno a disposizione Giorgia Boscani, Cecilia Minniti, Caterina Cigarini (capitano) e Federica Fiore. I liberi saranno Anna Garavaglia e Giorgia D’Angiolella.

Intanto, Volley Modena annuncia l’ingresso nello staff tecnico del preparatore atletico Alessandro Guazzaloca. Nato a Modena, Guazzaloca è un professionista di assoluto valore che ha lavorato nelle più importanti squadre italiane e europee. La sua carriera inizia proprio sotto la Ghirlandina, dove ha curato i muscoli degli atleti di Casa Modena dal 1999 al 2003, per poi ritornare ancora al PalaPanini tra il 2009 e il 2013. Nel suo curriculum si contano numerosi club di Serie A1 come la Sisley Treviso (2003-2007), Piacenza (2013/14, poi 2020/21), la Sir Safety Conad Perugia (2016/17), Trentino Volley (2017-2020) e la Liu Jo Modena femminile dal 2014 al 2016. All’estero è stato impegnato con la Dinamo Mosca dal 2007 al 2009. In Nazionale ha rivestito il ruolo di preparatore atletico anche per la Nazionale Italiana Seniores (2000-2002) e per la Nazionale Russa Seniores (2007-2010).

Queste le sue parole: “Quando ho iniziato a fare il preparatore atletico nel volley, sul finire degli anni ’90, l’appartenenza territoriale e l’attaccamento ai colori cittadini erano un valore molto sentito – spiega Guazzaloca– In più ho sempre avuto un legame molto forte con la mia città. Modena è il luogo dove sono nato e dove vivo con la famiglia, dove sono cresciuto come sportivo e dove ho ottenuto i primi successi, è il punto di partenza e di ritorno dopo ogni esperienza in giro per l’Italia e per il mondo. E’ grazie a tutto questo retaggio che far parte di un progetto “made in Modena” mi riempie sempre d’orgoglio e di entusiasmo. Cosa mi ha spinto ad unirmi al team di Volley Modena? In un momento in cui avevo deciso di prendermi una pausa dalla pallavolo per seguire altri progetti, l’amico Riccardo Serra, allenatore della Fratellanza che già lo scorso anno collaborava con la squadra in B2, mi ha proposto di seguire insieme la preparazione atletica per il campionato di B1. La ritrovata voglia di rimettermi in gioco sul campo e la nostalgia per quella che è stata la mia quotidianità negli ultimi 25 anni hanno fatto il resto ed eccomi pronto e carico per iniziare una nuova stagione”.