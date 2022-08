San Felice, domenica 21 agosto modifiche alla viabilità in via Primo Maggio

SAN FELICE SUL PANARO – A San Felice sul Panaro, domenica 21 agosto, dalle 19 alle 21, divieto di transito in via Primo Maggio, nel tratto compreso dall’intersezione con via Croce all’intersezione con via Bignardi, per consentire lo svolgimento della processione nell’ambito della Sagra della Beata Vergine delle Grazie di San Biagio. Modifiche alla circolazione anche in via Costa Giani, 146, e in via Forcole, 962, da lunedì 22 agosto: dalle 8 alle 18, circolazione a senso unico alternato fino a fine lavori per allacciamento alla rete di gas metano.

