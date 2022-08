Soliera, perdita d’acqua in via Bellini

SOLIERA – Da tre settimane, segnalano, come riporta la “Gazzetta di Modena”, i residenti, in via Bellini, a Soliera, c’è una perdita d’acqua nei pressi del marciapiede, in corrispondenza del civico 46. L’acqua continua a scorrere, finendo per invadere anche la carreggiata stradale, nonostante i residenti abbiano già segnalato più volte la problematica sia ad Aimag che alla Polizia Locale. Oltre all’evidente contraddizione dello “spreco” di un bene prezioso come l’acqua in un estate caratterizzata dalla problematica della siccità, c’è, poi, da sottolineare il discorso sicurezza: non tanto per quanto riguarda gli automobilisti, ma più che altro per quanto riguarda pedoni e, soprattutto, ciclisti che, a causa dell’acqua presente sull’asfalto, corrono il rischio di pericolose cadute, specialmente nelle ore di buio.

