“Una scelta di parte”: Enrico Letta aprirà la Festa de l’Unità di Modena il 25 agosto

MODENA – Sarà il segretario del Pd Enrico Letta ad aprire, giovedì 25 agosto alle ore 21.00, il programma di incontri politici della Festa de l’Unità provinciale di Modena, che si svolgerà quest’anno da giovedì 25 agosto a lunedì 19 settembre. Una Festa che sarà caratterizzata da un ampia proposta di dibattiti, incontri con i candidati, momenti di riflessione, mostre e spettacoli.

Un’edizione 2022 il cui programma di riflessione ed elaborazione politica è reso ancor più vivo dalle imminenti elezioni nazionali del 25 settembre. Una manifestazione che ambisce a essere non tanto, e non solo, momento di svago, quanto vero e proprio laboratorio di idee, spazio libero di confronto e riflessione tra politici e cittadini, in cui riflettere sul presente per conoscere, ed elaborare, sia le proposte della coalizione di centro sinistra per l’Italia, che per comprendere le sfide che Modena, il Paese e l’Europa intera si trovano davanti.

Un desiderio di confronto e stimolo che si gioverà anche dei contributi del mondo della cultura, per guardare al Paese dal punto di vista di giornalisti, studiosi e artisti. Un programma che vedrà la partecipazione di esponenti di primo piano del panorama politico come Stefano Bonaccini, Elly Schlein, così come i candidati della coalizione progressista sul territorio, nonché gli esponenti degli enti locali.

Il programma si aprirà dunque il 25 agosto, alle ore 19.00, con l’inaugurazione alla quale tra gli altri parteciperanno, insieme a una rappresentanza delle associazioni ucraine, la Presidente dell’Assemblea provinciale Susan Baraccani, il Segretario Provinciale GD Matteo Manni e il Segretario Provinciale Roberto Solomita. Alle ore 21.00 sarà poi il momento del Segretario del PD, Enrico Letta, che interverrà insieme alla Presidente dell’Assemblea Nazionale Valentina Cuppi (Candidata alla Camera nel collegio Plurionominale), il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, oltre a il Segretario regionale del PD Luigi Tosiani e Solomita.

Il giorno successivo, 26 agosto, sarà il momento di incontrare tre dei candidati sul territorio modenese, Andrea De Maria (Candidato alla Camera nel collegio Uninominale Carpi), Barbara Lori (Candidata al Senato nel collegio Plurinominale) e Aboubakar Soumahoro (Candidato alla Camera nel collegio Uninominale Modena). Di Modena e delle sfide globali che la attendono si discuterà invece il 28 agosto, in un dibattito tra il Sindaco Giancarlo Muzzarelli, Valeria Mancinelli e Patrizia Manassero, questi ultimi Prime cittadine, rispettivamente, di Ancona e Cuneo.

Tra gli incontri di settembre, si segnala quello con Elly Schlein (Capolista alla Camera nel collegio Plurionominale), previsto per venerdì 2 settembre, mentre domenica 4 settembre si parlerà di Europa con Virginia Volpi, autrice di ‘Che cos’è L’Europa per te?’ che si confronterà, tra gli altri, con Brando Benifei, Capo delegazione PD Parlamento Europeo. La stessa giornata sarà caratterizzata anche dall’incontro con i candidati Vincenza Rando (Candidata al Senato nel collegio Uninominale Modena) e Stefano Vaccari (Candidato alla Camera nel collegio Plurionominale), che discuteranno sul tema della lotta alle mafie a trent’anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio. Il nuovo protagonismo degli enti locali costituirà invece l’argomento dell’incontro di martedì 6 settembre, cui parteciperanno l’Assessore regionale al Bilancio e Riordino Istituzionale Paolo Calvano, il Presidente della Provincia Gian Domenico Tomei insieme a Luca Vecchi, Alberto Bellelli e Maria Costi, rispettivamente sindaci di Reggio Emilia, Carpi e Formigine. Venerdì 9 settembre sarà poi il momento dell’incontro con il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, sul tema del Paese che i progressisti vogliono costruire. Il giorno seguente, sabato 10 settembre, il focus si sposterà sul conflitto in Ucraina, di cui discuteranno Piero Fassino, in qualità di Presidente Commissione Affari Esteri della Camera, l’europarlamentare Elisabetta Gualmini e Graziano Delrio (Capolista al Senato nel collegio Plurionominale).

Del ricco programma di spettacoli e iniziative culturali, si segnala in particolare: Claudio Morici, domenica 28 agosto, con ‘Alexo’, Federico Rampini martedì 30 agosto con ‘Moriremo cinesi. Le 6 verità di Xi Jimping’. Settembre sarà aperto, lunedì 1, dallo spettacolo ‘Nilla goes to Hollywood’, di Marino Bartoletti e il Duo Idea, mentre domenica 4 settembre Federico Buffa racconterà i Mondiali del 1982. Martedì 6 settembre sarà la volta di Erri De Luca e Sabrina Knaflitz, cui seguirà, mercoledì 7 settembre, la storia ‘incredibile e vera’ della bomba atomica’ raccontata da Roberto Mercadini, mentre martedì 13 settembre Stefano Massini porterà in scena il suo spettacolo su Giorgio Gaber. Le ‘lezioni di meraviglia’ di TLON (Maura Gancitano e Andrea Colamedici) animeranno la serata di giovedì settembre, mentre venerdì 16 sarà il momento di Francesco Costa, cui seguiranno, il giorno successivo, Makkox e Luca Bottura. Altra novità, durante la Festa sarà presente lo Spazio bimbi, appositamente dedicato ai più piccoli.

Inoltre quest’anno è stata compiuta una scelta ecologica: invece dello spettacolo pirotecnico, l’apertura e la chiusura della manifestazione, il 25 agosto e il 19 novembre, saranno animate dal Buskers festival. Tutti gli incontri e gli spettacoli indicati sono a partecipazione gratuita senza prenotazione. Il programma completo di tutte le iniziative della Festa è consultabile sul sito www.pdmodena.it.

“Quest’anno la Festa arriva in un momento complesso, delicato e importante per il Paese – commenta Roberto Solomita – e questo ci rende ancor più determinati nel ribadire la volontà di fare dello spazio di Ponte Alto un laboratorio di dibattito e confronto democratico. Un luogo in cui, accanto alla buona tavola, e anzi proprio seduti davanti a un piatto, come vuole la tradizione emiliana, si discuta, si parli dei programmi, degli obiettivi, delle aspettative e delle idee per una Modena e un’Italia che siano e restino aperte: al futuro, ai giovani, ai lavoratori, alle donne, alla natura. Una Festa in cui pensare il Paese in cui il popolo del Pd, e del centro sinistra tutto, vuole vivere e veder crescere le nuove generazioni. C’è tanto da fare, ma si può farlo soltanto insieme”.

La Festa resterà chiusa il 29 agosto e il 5 e 12 settembre.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017