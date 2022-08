Vaccinazioni anti-Covid: quarta dose “by night” per over 60, due nuove date in calendario

Torna l’appuntamento con le vaccinazioni “by night”, l’iniziativa su prenotazione organizzata dall’Azienda USL di Modena presso il Punto vaccinale di Modena e rivolta alle persone over 60 anni, domiciliate in uno dei comuni della provincia di Modena, che devono eseguire la quarta dose del vaccino anti-Covid.

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto nel corso dei 6 appuntamenti svolti tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, con quasi 1.800 vaccinazioni eseguite, sono state fissate in calendario altre due sedute straordinarie, martedì 30 agosto e giovedì 1° settembre, sempre dalle ore 18 alle 22 presso l’Hub vaccinale di Strada Minutara 1 a Modena. Come per le altre date, l’accesso è su prenotazione, che è possibile effettuare sin da ora attraverso la pagina dedicata sul portale Ausl www.ausl.mo.it/vaccino-covid-quarta-dose-serale.

Le vaccinazioni “by night” rappresentano un’offerta alternativa all’appuntamento fornito tramite SMS dall’Azienda sanitaria, il cui invio si è concluso nelle scorse settimane. Le persone over 60 anni e le persone da 12 a 59 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti individuate dal Ministero della Salute, che non hanno ricevuto l’SMS possono prenotare l’appuntamento chiamando il Call Center Vaccinazioni di Ausl al numero 059/2025333, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18 e sabato dalle 8 alle 13. In quest’ultimo caso sarà possibile prenotare la vaccinazione in qualsiasi Punto vaccinale della provincia. Sono circa 80.000 le quarte dosi (second booster) eseguite ad oggi in tutta la provincia.

