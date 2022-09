A Vigarano Pieve al via dal 30 settembre la Festa del cappelletto ferrarese

VIGARANO PIEVE – A Vigarano Pieve si svolge l’unica Sagra gastronomica dedicata al cappelletto ferrarese, la prelibata pasta ripiena sempre presente sulle tavole dei ferraresi fin dai tempi degli Estensi. I cappelletti sono una pasta all’uovo ripiena così chiamati per la forma caratteristica che ricorda un cappello. Si ottengono tagliando la sfoglia di pasta in quadrati, al centro dei quali viene posto il ripieno. La pasta viene quindi piegata in due a triangolo, unendo poi, sovrapponendole, due estremità. Un primo riferimento a questa preparazione culinaria si può trovare legato a Ferrara, in un testo risalente al 1556 del Messisbugo, già cuoco di corte estense con Alfonso I d’Este all’inizio del XVI secolo.

La festa del Cappelletto d’Autunno prende vita dal 30 settembre al 02 ottobre e dal 06 al 09 ottobre 2022, presso il confortevole stand gastronomico climatizzato del Comitato Pro Civitate situato in Via Mantova, 124 a Vigarano Pieve (FE).

Tra le specialità da non perdere, saranno presenti i cappelletti in brodo di cappone e il “Tris” del Cappelletto: tre generosi assaggi di Cappelletti Ferraresi al Tartufo, alla panna e al ragù preparati rigorosamente a mano. Dopo uno squisito piatto di cappelletti è possibile assaggiare la carne alla brace, tenera, gustosa e cotta al momento. Per chiudere in dolcezza, zuppa inglese, torta tenerina, torta di tagliatelle e semifreddo mascarpone e nutella, tutti preparati dalla massaie del comitato. Ricca è la carta dei vini con proposte a km 0 della cantina Mattarelli.

Alla Festa del cappelletto le paste sono preparate a mano utilizzando prodotti a filiera corta e tutto viene cucinato espresso. Già da qualche anno l’organizzazione ha adottato una speciale politica di rispetto per l’ambiente, ed è diventata “PLASTIC FREE”. Si può cenare alla Festa del Cappelletto nelle serate di giovedì, venerdì e sabato a partire dalle 19.30. Domenica aperto solo a pranzo a partire dalle ore 12.00. La Sagra si svolge in qualsiasi condizione meteo.

Servizio: si possono prenotare i propri piatti preferiti anche da asporto chiamando il 345 6890018

Posti limitati – Sagra senza barriere – Parcheggio adiacente lo stand gastronomico – Animali di piccola taglia benvenuti. Prenotazione consigliatissima al 345 6890018.

Di più su: www.vigaranopieve.it. Facebbok: Comitato Pro Civitate di Vigarano Pieve.

