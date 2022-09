Al lavoro in bicicletta venerdì 16 settembre: giornata nazionale del bike to work

Anche il Comune di San Prospero, con l’Unione dei Comuni dell’ Area Nord ha aderito all’iniziativa che si svolge venerdì 16 settembre, individuato come giornata nazionale del Bike to work, nell’ambito della SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA, e invita tutti a partecipare, recandosi al lavoro in bicicletta, anche solo per un giorno.

Chi vuole può inviare la foto del suo spostamento con l’indicazione dei Km e i vantaggi dell’andare in bici al Servizio di Politiche Ambientali dell’Unione Area Nord politicheambientali@unioneareanord.mo.it