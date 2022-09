Alla guida con tasso alcolemico elevato: denuncia e ritiro della patente per un 43enne

MODENA, MARANELLO, CASTELVETRO – I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena proseguono nella campagna di controllo alla circolazione stradale, sanzionando le condotte più pericolose per la sicurezza degli utenti della strada.

I controlli sono stati eseguiti, anche questa settimana, sulla viabilità stradale, principale e secondaria, in diversi comuni della provincia, impiegando sia le pattuglie delle Tenenze e Stazioni competenti per territorio, sia gli equipaggi dei Nuclei Radiomobile delle quattro Compagnie.

Nella serata di ieri, giovedì 29 settembre, a Maranello, la pattuglia della locale Stazione ha controllato un 43enne alla guida di un’autovettura, risultato avere un tasso alcolico molto elevato. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida sotto l’influenza dell’alcol, con contestuale ritiro della patente di guida per la sospensione.

A Castelvetro, i Carabinieri della locale Stazione hanno controllato un 19enne alla guida di un’autovettura, trovandolo in possesso di uno sfollagente telescopico e di tre dosi di marijuana. La perquisizione, estesa anche all’abitazione per la ricerca di stupefacenti, ha permesso di recuperare altre due involucri contenenti la medesima sostanza stupefacente, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

I servizi proseguiranno anche questo fine settimana, anche attraverso altri controlli straordinari del territorio disposti dal Comando Provinciale in alcune piazze del Capoluogo, tra le quali Piazza Mazzini, Piazza della Pomposa, Parco NOVISAD e Parco Ducale, dove in passato sono stati registrati anche taluni fenomeni di devianza giovanile.

