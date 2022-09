Anno scolastico al via per gli studenti modenesi: niente restrizioni, aumento degli iscritti alle superiori

Sono oltre 35mila gli studenti delle scuole superiori modenesi che iniziano l’anno scolastico domani, giovedì 15 settembre; circa 500 in più rispetto all’anno precedente, a causa dell’incremento delle iscrizioni, anche da parte di studenti provenienti da altre province.

Non ci saranno restrizioni particolari, sia per quanto riguarda le regole di distanziamento tra i banchi, sia nell’uso delle mascherine, non più necessario salvo casi di sintomatologia riconducibile al covid o per gli studenti più fragili.

Durante l’estate la Provincia ha eseguito una serie di interventi di manutenzione straordinaria che riguardato, tra l’altro, il rifacimento dei servizi igienici al liceo Muratori San Carlo di Modena, al Corni di largo Aldo Moro e al liceo scientifico Wiligelmo, il rifacimento delle linee principali di distribuzione del riscaldamento, sempre al Wiligelmo, l’installazione di nuovi infissi al liceo Fanti di Carpi, con il rifacimento dei servizi igienici e i lavori di sostituzione dei serramenti esterni all’istituto Baggi di Sassuolo e al Levi Paradisi di Vignola.

Particolare attenzione è stata posta al miglioramento energetico degli edifici, con infissi isolanti termicamente e compartimentazione degli impianti di riscaldamento, così da poter ottimizzare il consumo di gas e contenere l’incremento dei costi.

Per i tecnici della Provincia «c’è grande soddisfazione per aver completato tutte le manutenzioni straordinarie negli edifici scolastici, garantendo a tutti gli studenti il proprio posto in classe, nonostante questo abbia comportato un grande sforzo da parte della struttura tecnica dell’ente. Per quanto riguarda le iscrizioni, molti nuovi studenti arrivano da fuori provincia, anche perché la dislocazione dei diversi distretti scolastici sul territori – concludono i tecnici – spesso consente una maggior fruibilità e vicinanza anche per chi abita in province diverse, garantendo un’offerta formativa omogenea su tutto il territorio».

Anche il trasporto scolastico sarà pienamente operativo con capienza al 100 per cento e i necessari potenziamenti per la copertura di tutte le corse, dopo la fase emergenziale che aveva caratterizzato gli scorsi anni. Sono oltre 60 gli interventi previsti sulle scuole superiori della Provincia di Modena per i prossimi quattro anni per un importo complessivo di circa 50 milioni di euro, finanziati con fondi Pnrr, risorse interne e altri finanziamenti.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017