Borse di studio e contributi per libri di testo, dal 5 settembre via alle domande

Dal 5 settembre, apertura del bando per presentare le domande per borse di studio e contributi per libri di testo scolastici. La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha, infatti, approvato i criteri per la concessione dei benefici per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2022/2023.

Dal 5 settembre, fino alle ore 18.00 del 26 ottobre 2022 saranno aperti i bandi sia per le borse di studio che per i contributi dei libri di testo. In tale periodo, i cittadini potranno presentare le domande esclusivamente on line. L’accesso può essere effettuato tramite SPID, la CIE (Carta identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), utilizzando l’applicativo ER.GO all’indirizzo E’ necessario disporre di attestazione ISEE in corso di validità.

Per ulteriori informazioni in merito ai destinatari, requisiti, tipologie di benefici e modalità di presentazione delle domande: