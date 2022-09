Camposanto, alle elementari sorveglianza in mensa a pagamento per chi sceglie il tempo modulo

CAMPOSANTO – Alla scuola primaria “Giannone” di Camposanto, c’è una novità riguardo al servizio mensa che ha indispettito molti genitori in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico. Per chi ha scelto, in alternativa al classico tempo pieno, il cosiddetto tempo modulo (niente pomeriggi il giovedì e il venerdì), infatti, la sorveglianza e l’assistenza durante i pasti in mensa sarà a pagamento.

Se, fino all’anno scorso, il servizio veniva fornito gratuitamente dalla scuola, ora – informa l’Amministrazione comunale di Camposanto – in seguito alla fine dello stato di emergenza sanitaria, il servizio di sorveglianza mensa per le classi della scuola primaria di Camposanto a tempo modulo è tornato in gestione ordinaria all’Amministrazione comunale, non essendoci più la possibilità che venga effettuato da un docente della classe parallela regolarmente in servizio.

Poiché l’orario del tempo modulo approvato dal Consiglio di Istituto prevede rientri pomeridiani che non contemplano né mensa né sorveglianza, l’Amministrazione ha istituito un servizio aggiuntivo appositamente strutturato a servizio delle famiglie che hanno necessità o preferiscono lasciare il bambino a scuola in pausa pranzo.

Il servizio di assistenza e sorveglianza durante il servizio mensa è stato, quindi, affidato alla cooperativa Wordchild e il costo, per ogni bambino, è di 36 euro a trimestre, dunque 12 euro al mese. Il servizio partirà il 26 settembre.

