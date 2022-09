Camposanto, rubò l’auto di un conoscente dopo una lite: condannato a 4 anni

CAMPOSANTO – E’ stato condannato a quattro anni di carcere un 50enne di origini marocchine che lo scorso gennaio, a Camposanto, aveva rubato l’auto di un conoscente. Il 50enne, con una lunga lista di precedenti, aveva litigato per futili motivi con un conoscente all’interno di un bar di Camposanto. La discussione si era, poi, spostata all’esterno del locale, fino a quando l’altro uomo era salito a bordo della propria auto. A quel punto, il 50enne è salito a sua volta a bordo del mezzo, se ne è impossessato, costringendo a scendere il proprietario ed è fuggito a bordo della vettura. L’uomo è stato, poi, rintracciato dai Carabinieri, immediatamente contattati dal proprietario dell’auto e ieri, martedì 20 settembre, come riportato dalla stampa locale, è stato condannato a 4 anni di carcere per rapine.

