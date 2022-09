Carpi, alla guida con tasso alcolemico triplo rispetto al consentito: patente ritirata e auto sequestrata

CARPI, MARANELLO – I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena proseguono nella campagna di controllo alla circolazione stradale, sanzionando le condotte più pericolose per la sicurezza degli utenti della strada.

Tra le condotte di guida più gravi rilevate ieri dai militari dell’Arma, vi è stata quella di un 41enne, sorpreso in nottata, a Carpi, da una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, alla guida dell’auto sotto l’influenza dell’alcool, con un tasso alcolemico triplo rispetto al limite consentito. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida sotto l’influenza dell’alcool e sono state applicate le sanzioni accessorie del sequestro del veicolo per la confisca e del ritiro della patente di guida per la sospensione.

Anche a Maranello, i militari della locale Stazione, nel corso dei servizi notturni di controllo alla circolazione stradale, hanno proceduto al deferimento alla Procura della Repubblica di un 28enne e alla sanzione amministrativa di un 23enne, entrambi per guida sotto l’influenza dell’alcool, nonché alla segnalazione amministrativa alla Prefettura di un 22enne, trovato in possesso di una dose di hashish

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017