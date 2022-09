Carpi, intensificati i controlli nei parchi: sanzioni per uso di stupefacenti e bivacco

CARPI – Una novantina di controlli, con una sanzione per bivacco: è il bilancio della Polizia Locale di Carpi negli ultimi 15 giorni di attività specifica nelle aree verdi del territorio comunale. Per la precisione, i controlli – che gli agenti hanno svolto sia in uniforme sia in borghese – sono stati 85 in due settimane, intensificati anche grazie a segnalazioni di cittadini: la sanzione per bivacco in centro storico è stata elevata in violazione del regolamento di Polizia Urbana. Sempre nei parchi cittadini, negli ultimi tre mesi la Polizia Locale ha sanzionato 8 persone che facevano uso di stupefacenti: in questi casi gli agenti hanno sequestrato la sostanza per le successive analisi di laboratorio, e la segnalazione alla Prefettura di Modena per i successivi atti di competenza.

