Carpi, trovato in possesso di una tenaglia di ferro durante un controllo: 34enne denunciato

CARPI – Il 13 settembre scorso, personale del Commissariato di Polizia di Stato di Carpi ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di 34 anni, irregolare sul territorio nazionale, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato notato da una Volante, in servizio di controllo del

territorio nel primo pomeriggio, mentre si aggirava con atteggiamento sospetto nei pressi del piazzale della Stazione ferroviaria intorno ad una rastrelliera per bicicletta. Fermato per un controllo, l’uomo, privo di documenti di riconoscimento, ma già noto alle Forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di una tenaglia di ferro lunga 23 cm, occultata sulla sua persona.

