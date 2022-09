Concordia, Pavani Group si trasferisce nello stabilimento della storica Martini

CONCORDIA – Dopo mesi di lavori seguiti all’acquisizione del marchio e dell’immobile, l’azienda mantovana Pavani Group si trasferisce ufficialmente a Concordia, per la precisione nello storico stabilimento della ex Martini Luce.

Nei giorni scorsi, Maurizio Pavani, titolare dell’omonima azienda mantovana, ha spiegato così alla stampa i propri progetti per il futuro: “Il marchio Martini lo abbiamo mantenuto perchè confluisce nella parte illuminotecnica della nostra azienda (che si occupa di impianti di segnalamento ferroviario, n.d.r.), che facciamo per conto di Rete Ferroviaria Italiana. Oggi in azienda siamo in 86, ma con le prospettive aperte dai fondi del Pnrr, la nostra azienda probabilmente necessiterà di altri 40-50 nuovi dipendenti. Per questo ci siamo organizzati per avere una struttura più ampia dotata anche di aula magna per potere fare formazione”.