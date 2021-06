Concordia, la mantovana “M.Pavani” acquisisce marchio e stabilimento della storica Martini

CONCORDIA – Da poche settimane, l’azienda mantovana di Villa Poma, “M. Pavani”, che si occupa di progettazione, posa, messa in servizio, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di segnalamento, di alimentazione e di telecomunicazione ferroviari, si è assicurata la proprietà di marchio e immobile della storica azienda di Concordia Martini spa, dichiarata fallita nel 2018.

L’azienda mantovana, si legge sulla stampa locale, ha l’obiettivo di inaugurare lo stabilimento di Concordia il 28 febbraio 2022, giorno del 25esimo anniversario della nascita della “M. Pavani”. Per fare ciò, l’azienda, che ha deciso di trasferire nello stabilimento di Concordia (in via per Mirandola) attività e maestranze, sta preparando un piano di ristrutturazione che prevede anche l’abbattimento di una parte del capannone esistente. Il progetto dovrebbe essere consegnato al Comune di Concordia entro l’estate.

