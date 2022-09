“E adesso un libro: rubrica di libri” Sei titoli che dicono leggimi!

di Francesca Monari

Rosso Istanbul di Ferzan Ozpetek, edito da Mondadori

Un viaggio nei ricordi in cui Istanbul è la protagonista. Una dichiarazione d’amore che l’autore, regista e sceneggiatore, fa alla sua città natale. Una piacevole lettura sul valore dell’amore e sul ruolo del passato. Stupende le descrizioni dei luoghi.

La banda dei colpevoli di Sarah Savioli, edito da Feltrinelli

La prima indagine di Anna Melissari, investigatrice insolita dal talento unico e singolare: parlare con gli animali e con le piante…provocando irresistibili effetti comici e imprevedibili svolte nelle indagini. Una briosa commedia gialla adatta a tutti. Si legge tutta d’un fiato.

Il cane di Falcone di Dario Levantino, edito da Fazi

La storia di un’amicizia speciale tra il cane randagio Uccio, che aveva scelto il Tribunale di Palermo come sua dimora, e il magistrato palermitano.

Un romanzo esemplare sul valore del coraggio e la forza delle idee che sopravvivono alla morte. Un libro sulla mafia e la figura di Falcone, viste con gli occhi di un cane.

Adatto anche ai ragazzi.

La vita paga il sabato di Davide Longo, edito da Einaudi

É a Clot, un paesino piemontese di montagna, che pian piano si costruisce l’intricato giallo. Intricato al punto che al commissario Arcadipane è necessario ancora una volta il prezioso aiuto di un vecchio amico e di una energica collega. Quarto volume e quindi quarto caso per i medesimi protagonisti ormai molto amati da pubblico e critica.

Lontano dalla vetta di Caterina Soffici, edito da Cai e Ponte alle Grazie

Un diario di montagna, raccontato in prima persona dall’autrice,che racconta la quotidianità in una baita sulle Alpi a 1.700 metri di quota, in un borgo sotto il ghiacciaio del Monte Rosa dove la stessa ha deciso di vivere, perchè la montagna è un modo di vivere.

Speciale Bimbi

Miti Greci per i Piccoli di Stefano Bordiglioni, edito da EL

Questo libro presenta una ricca raccolta di storie tratte dalla mitologia greca, popolate da divinità potenti e capricciose, da mostri terrificanti ed eroi coraggiosi. Le ricchissime illustrazioni di Angelo Ruta accrescono il fascino della narrazione, impreziosendo ogni storia con dettagli curatissimi.

