Elezioni, Maria Laura Mantovani (M5S) incontra le start up del digitale

BOLOGNA – Incentivi per aziende che assumono giovani, abbattimento dei costi per creare status ma anche riscatto gratuito degli anni universitari. Giovedì mattina la candidata del MoVimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani ha presentato il programma pentastellato nell’ambito di un incontro che si è svolto con i creatori di contenuti digitali, professionisti e start up nel mondo del digitale e information technology all’interno di Search On Media Group di Bologna.

“Sono stata invitata dal founder Cosmano Lombardo a questa iniziativa che ha coinvolto a Bologna una cinquantina di creators e lavoratori del panorama di Information Technology. Tra le nostre proposte – afferma Mantovani – c’è la richiesta di lavoro flessibile e l’organizzazione per obiettivi. Forme societarie paperless e cashleas, senza obbligo di sede fisica e incremento di operosità per le imprese digitali. Vorremmo poi che il regime forfettario e partite Iva dei professionisti fossero equiparate.

Durante l’incontro abbiamo parlato di tante cose: a partire della necessità di supporti alle imprese del digitale perchè le stesse in Italia hanno come concorrenti sia le grosse multinazionali dell’informatica, sia le aziende dello stesso settore all’estero. La concorrenza è forte – sottolinea la candidata – e si trovano in posizione di svantaggio sia per la suddetta che per il fatto che il personale con cui collaborano è molto richiesto anche all’estero. Le proposte di lavoro per i professionisti del settore arrivano da tutto il mondo e in Italia si fa fatica a trattenere gli esperti.

Tra i nostri obiettivi – continua Mantovani – c’è la sburocratizzazione e agevolazioni fiscali ma anche decontribuzione degli oneri fiscali totale per questi lavoratori. In questo modo la remunerazione sarebbe allettante anche nel nostro paese’. Nel corso dell’incontro si è parlato anche di smart working affinchè sia ‘trattato’ come prestazione normale e non eccezionale ma anche della rivitalizzazione dei piccoli borghi anche grazie alla digitalizzazione.

Sono luoghi soggetti a spopolamento – spiega Mantovani – noi vorremmo dare la possibilità ai giovani di restare in questi luoghi. Abbiamo parlato anche di sostegni alle giovani coppie contro la denatalità. Le giovani coppie potranno secondo il nostro programma accedere a finanziamenti a loro dedicati per l’acquisto della prima casa e a sgravi fiscali quando nascono i figli, oltre a forme di incentivazione anche del lavoro basate sulla conciliazione di tempi di vita e lavoro tra uomini e donne anche con l’utilizzo dello smart working. L’idea è un pacchetto di soluzioni da offrire ai giovani affinchè l’obiettivo di creare una famiglia non vada in contrasto con le esigenze lavorative”.