Ferrovie, potenziamento infrastrutturale della linea Bologna-Rimini

Creare le condizioni per un ulteriore sviluppo del traffico ferroviario passeggeri e merci e per la velocizzazione dei servizi. Questi in sintesi gli obiettivi dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico che Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) realizzerà nei mesi di settembre e ottobre sulle linee Bologna – Rimini e Castelbolognese – Ravenna. Investimento complessivo 21, 5 milioni di euro.

I LAVORI

Stazione di Castelbolognese – Nella stazione di Castelbolognese è in programma l’attivazione di un nuovo binario – il quinto – dedicato ai treni passeggeri per e da Ravenna, che permetterà di effettuare l’interscambio con i servizi per e da Rimini sulla stessa banchina. Saranno inoltre velocizzati gli ingressi e le uscite dei treni dalla stazione. Per consentire gli interventi è necessario lo spostamento del binario 4 e della linea elettrica di alimentazione dei treni, per un’estesa di circa 250 metri. Prevista la sostituzione di rotaie, traverse e pietrisco. Circa 30 i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici impegnati nei cantieri, coadiuvati da 15 mezzi d’opera, un treno rinnovatore per la sostituzione delle rotaie e delle traverse, ed uno risanatore per la sostituzione della massicciata. A seguire RFI procederà con interventi di rinnovo degli scambi.

MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE

Fino al 16 settembre – modifiche alla circolazione di cinque treni regionali. I sistemi di vendita delle imprese ferroviarie sono aggiornati con la nuova offerta.

Da sabato 1 a domenica 2 ottobre e da sabato 8 a domenica 9 ottobre – circolazione sospesa fra Imola e Faenza (linea Bologna – Rimini), con modifiche al servizio – cancellazioni, deviazioni di percorso, sostituzioni con autobus – già consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.

Da sabato 1 a domenica 9 ottobre circolazione sospesa fra Castelbolognese e Russi (linea Bologna – Ravenna) con modifiche al servizio – cancellazioni, deviazioni di percorso, sostituzioni con autobus – già consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.

Da sabato 1 a sabato 8 ottobre circolazione sospesa fra Faenza e Lavezzola con modifiche al servizio – cancellazioni, sostituzioni con autobus – già consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.

Da domenica 30 ottobre a martedì 1 novembre circolazione sospesa fra Russi e Ravenna (linea Bologna – Ravenna) con modifiche al servizio – cancellazioni, deviazioni di percorso, sostituzioni con autobus – prossimamente consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.

