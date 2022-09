Finale Emilia, consegnato il cantiere per la realizzazione dell’autorimessa dei Vigili del Fuoco al Polo Sicurezza

FINALE EMILIA – L’Amministrazione comunale di Finale Emilia informa che è stato consegnato oggi, martedì 13 settembre, alla ditta incaricata dei lavori, il cantiere per l’intervento di chiusura dell’autorimessa per permettere il ricovero degli automezzi in dotazione al Distaccamento Volontari Vigili del Fuoco di Finale Emilia, all’interno del Polo Sicurezza di via per Modena 48/D.

