Finale Emilia, incidente mortale: chiesta pena di 1 anno e 6 mesi per 41enne

FINALE EMILIA – Nel 2015, a seguito di un incidente stradale verificatosi a Finale Emilia, precisamente in via per Ferrara, dopo il cavalcavia della tangenziale, due anziani erano morti: si tratta di Anna Monari e Luigi Farioli. La donna era deceduta in seguito ai traumi riportati nell’incidente, mentre l’uomo morì a pochi giorni di distanza, ma a causa di una patologia non ritenuta correlata all’incidente. Ora, per il 41enne che guidava l’altro mezzo coinvolto nel sinistro avvenuto nel 2015, accusato di omicidio colposo e lesioni personali colpose (nel 2015 non c’era ancora la legge sull’omicidio stradale), è stata chiesta una pena di un anno e sei mesi di carcere da parte dell’accusa, nell’ambito del procedimento giudiziario aperto in seguito ai fatti del 2015.

