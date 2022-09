Finale Emilia, senso unico alternato in via per Ferrara all’intersezione con la Sp10

FINALE EMILIA -A partire da ieri, martedì 13 settembre, e fino a venerdì 16 settembre, a Finale Emilia, in via per Ferrara, in prossimità dell’intersezione con la Sp 10, è istituito un senso unico alternato, regolamentato da movieri, per la realizzazione di scavi di canalizzazione per l’interramento di linee elettriche.

