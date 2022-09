Il senatore Matteo Richetti accusato di molestie

Il senatore modenese Matteo Richetti, presidente di Azione e candidato con il partito di Carlo Calenda alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, è stato accusato di molestie da parte di una donna. L’accusa, in cui per la verità non si fa il nome di Richetti, arriva attraverso un’intervista alla testata Fanpage: Richetti, mai nominato direttamente, è, però, riconoscibile da una foto pubblicata in modo solo parzialmente oscurato che rimanda a un suo profilo social. Secondo la versione della donna, le molestie sarebbero avvenute all’interno degli uffici del Senato, dove la donna e Richetti si sarebbero incontrati per discutere de l’avvio di una possibile collaborazione politica.

Azione è intervenuto con un comunicato stampa per difendere la posizione di Richetti, in cui emerge che Richetti avrebbe denunciato la donna per stalking nei mesi passati: “Da un anno il Senatore Richetti ha denunciato alla magistratura e alla polizia postale attività di stalking e minacce riconducibili a una donna già nota alle forze dell’ordine. Attraverso messaggi contraffatti, finti account social e telefonate, la persona in questione sta molestando da mesi il Senatore e la sua famiglia. Tutto il materiale è in mano alla magistratura”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017