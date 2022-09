Le poesie di Andrea Baldini emozionano il Festival a San Possidonio

SAN POSSIDONIO – In occasione della quarta serata del Festival della Poesia, a San Possidonio, è intervenuto Andrea Baldini, intervistato da Filippo Reggiani. Si è trattato di un’intervista particolarmente emozionante, in quanto l’autore per lungo tempo non aveva mai condiviso le sue poesie, ma ha dimostrato una sensibilità d’animo particolarmente toccante. A contribuire all’emozione della serata, la lettura delle poesie di Andrea Baldini da parte di Paola Bianchi.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017