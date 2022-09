Mirandola, danni maltempo: si punta alla riapertura entro il 15 settembre della scuola dell’infanzia “Montessori”

Tali rilevazioni – rende noto l’Amministrazione comunale di Mirandola – hanno permesso una quantificazione complessiva dei danni, necessaria alla redazione del verbale di somma urgenza e alla successiva apertura del sinistro con la compagnia assicurativa. La volontà dell’Amministrazione comunale è quella ripristinare la piena funzionalità dei locali in tempi celeri, in modo da consentirne la riapertura entro il 15 settembre: ragion per cui si stanno programmando in queste ore tutte le attività utili, che prenderanno avvio a inizio della prossima settimana.

L’Amministrazione si è, poi, prontamente confrontata, in mattinata, con la direzione didattica per fare un punto della situazione e definire eventuali soluzioni alternative di ripresa del servizio.

