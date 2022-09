Mirandola, scuola dell’infanzia “Montessori” di San Giacomo Roncole danneggiata dal maltempo

MIRANDOLA – L’edificio della scuola dell’infanzia “Montessori” di San Giacomo Roncole, sottoposto ad una massiccia ristrutturazione nel 2021, avrebbe subito ingenti danni a causa del temporale del 17 agosto. Il gruppo consiliare del Pd presenterà un’interrogazione per chiedere alla Giunta le cause delle infiltrazioni di acqua, perché non sia stato fatto un controllo tempestivo dopo il temporale e se il Comune stia effettuando i lavori di manutenzione previsti nelle strutture pubbliche. Di seguito, la nota stampa del Pd:

“Ci è giunta notizia di ingenti danni riportati dall’edificio della scuola dell’infanzia Maria Montessori di San Giacomo Roncole, causati dalle infiltrazioni d’acqua che si sarebbero verificate in concomitanza del temporale che ha investito Mirandola e le zone limitrofe tra il 17 e il 18 agosto.

Sorgono spontanee alcune domande. In primo luogo ci si chiede come sia possibile che un edificio, già sottoposto durante il 2021 a una massiccia ristrutturazione, protrattasi per altro quasi per l’intero anno scolastico – anche quella, come si ricorderà, non esente da serie problematiche strutturali che hanno costretto all’abbattimento della tettoia esterna nel settembre scorso – possa, dopo un solo anno, risultare tanto danneggiato. E soprattutto come mai non ci sia stato un controllo tempestivo, che dovrebbe invece essere prassi usuale nella gestione comunale degli edifici pubblici, a partire dalle scuole, in concomitanza di eventi atmosferici estremi che sono ormai purtroppo sempre più frequenti.

In secondo luogo ci domandiamo se esista ancora una qualche forma di manutenzione ordinaria da parte del Comune, ad esempio quella che prevede lo svuotamento delle gronde dal fogliame, che dovrebbe essere prevista, tanto più in un edificio scolastico circondato, come nel caso della materna di San Giacomo, da una folta alberatura.

Su questo episodio che rischia ancora una volta di arrecare disagio proprio nei giorni dell’apertura delle scuola, la cui attività per quanto concerne personale e docenti inizia già a fine agosto, sarà presentata dal gruppo consiliare del Pd un’interrogazione mirata a ricevere dall’amministrazione una spiegazione esauriente”.