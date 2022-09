Mirandola, domenica 2 ottobre al Memoria Festival si parla di inflazione, crescita e sostenibilità

MIRANDOLA – I grandi temi economici di forte attualità come l’inflazione, la crescita e la sostenibilità saranno protagonisti al Memoria Festival di Mirandola domenica 2 ottobre.

Tanti sono i personaggi di spicco che saranno ospiti del Festival: tra questi Debora Rosciani e Mauro Meazza, speaker di Radio 24, alle ore 15 parleranno di inflazione e di come sta condizionando la nostra vita di tutti i giorni.

A seguire, dalle ore 17:30, Mariangela Pira (volto di sky TG24 Economia) ed Annabella D’Argento (Class CNBC) introdurranno il pubblico ai temi della deglobalizzazione e della sostenibilità in un mondo in radicale cambiamento rispetto all’ultimo ventennio.

A moderare i due incontri sarà Enrico Malverti, vicepresidente di SIAT (Società Italiana Analisi Tecnica). Entrambi gli appuntamenti sono patrocinati dal MEF (Ministero dell’Economia e Finanze) nel contesto delle iniziative del Mese Dell’Educazione Finanziaria.

La partecipazione all’evento è gratuita; l’evento si potrà seguire in formato presenziale o in streaming. I due convegni si terranno a Mirandola nella sala ex Cassa di Risparmio di Mirandola.

