Mirandola, i cani Bolt, Fred e Cast si allenano nella ricerca di persone scomparse

MIRANDOLA – Un po’ di subbuglio ha movimentato la serata di ieri, venerdì 16 settembre, tra le vie Rossini, Dalla e De Andrè di Mirandola. A creare il “movimento” che ha portato tanti residenti a scrutare fuori dalle finestre e diversi bambini ad uscire in giardino, è stata un attività di addestramento alla ricerca di persone scomparse, organizzata dal centro cinofilo Dogs on the Road di Mirandola. Un figurante rappresentava, infatti, una persona scomparsa e i bravissimi Bolt, Fred e Cast avevano il compito di ritrovarlo, impresa che hanno portato a termine in un contesto più complicato del previsto.

