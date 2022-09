Mirandola, Valentini (Forza Italia): “Chiesa di San Francesco deve tornare come era”

MIRANDOLA – Tour elettorale dell’on. Valentino Valentini, capolista alla Camera per Forza Italia, nella Bassa modenese, dove ha incontrato il comitato per la ricostruzione fedele della storica chiesa di San Francesco di Mirandola.

“Io stesso – ricorda Smerieri – da ragazzino ho suonato più volte le campane della chiesa. Fa parte dell’identità e della memoria della nostra città. Per questo non troviamo giusto che il progetto vincitore preveda alcuni elementi di ‘modernità’ che nulla hanno a che vedere con l’edificio storico.”

“La chiesa di San Francesco – ricorda Antonio Tirabassi, altro membro del Comitato – è la terza chiesa francescana d’Italia, oltre ad essere il mausoleo dei Pico, pertanto deve essere restituita dov’era e com’era senza dover arrecare varianti artistiche che sminuirebbero il valore: era semplice, come il Santo di Assisi e tale deve rimanere. Come deve tornare alla sua forma il campanile con la caratteristica guglia.”

“L’impegno che voglio prendere con gli amici di Mirandola – spiega l’on. Valentino Valentini – è chiaro e significativo. Quando saremo al Governo sarà mia premura interfacciarmi con la Sovrintendenza e il Ministero per capire come intervenire per eliminare alcune storture e cercare di avere una ricostruzione veramente fedele alle forme e in tal modo ne restituisca lo spirito originale. Credo sia doveroso, per una terra che ha sofferto così a causa del sisma, che sia scongiurata una ricostruzione che ammiccando alla modernità ne travisa i valori e la funzione. Questa chiesa deve inoltre ritornare al culto. Su questi punti – assicura il capolista azzurro – Forza Italia farà sentire la propria voce”.