Novi, conclusa l’assegnazione di contributi per la ricostruzione privata

NOVI DI MODENA – Con la fine di agosto si è conclusa a Novi di Modena l’assegnazione di tutti i contributi per le pratiche MUDE inerenti alla ricostruzione privata post terremoto del 2012. Sono stati 810 i procedimenti gestiti di cui 791 con assegnazione di contributo, 19 conclusi con rigetto di cui uno in corso. Il totale dei contributi attribuiti ammonta a € 312.459.176,71, di cui liquidati alle imprese e professionisti €.219.966.739,20 (70,4%). Ma non è ancora finita, ricorda il Comune di Novi.

Il lavoro dell’ufficio continua con 268 pratiche ancora aperte, di cui 186 con lavori in corso e 82 che devono ancora iniziare. Le grandi complessità di questo periodo legate al caro prezzi, alla difficoltà di trovare ditte disponibili, alla carenza di personale pubblico dedicato alla ricostruzione, rendono ancora più delicata questa ultima fase del percorso.

Per aggiornamenti sui contributi emessi da inizio emergenza al 31 agosto 2022 è possibile consultare il sito comunale: https://www.comune.novi.mo.it/…/2514-contributi…

