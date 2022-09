Riuscito il test Nasa: la sonda Dart ha colpito l’asteroide

Ha avuto successo il test della Nasa pensato per mettere alla prova la capacità di deviare un asteroide in caso di possibile collisione con la Terra: la sonda Dart della Nasa – riporta l’Ansa – ha, infatti, colpito l’asteroide Dimorphos per deviarne la traiettoria. L’impatto è avvenuto a 13 milioni di chilometri dalla Terra ed è stato documentato dal minisatellite italiano LiciaCube, che ha raccolto dati sugli avvenimenti, inviando alla Terra immagini sempre più dettagliate della superficie dell’asteroide, fino al momento dell’impatto. Dopo Dart, tra due anni, ovvero nel 2024, l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) prevede di lanciare Hera, la missione che dovrà esaminare e misurare il cratere lasciato dall’impatto di Dart e raccogliere dati su composizione e massa dell’asteroide. Con Dart e LiciaCube, Hera fa parte della collaborazione internazionale Aida (Asteroid Impact and Deflection Assessment), nella quale confluiranno i dati raccolti nelle tre missioni.

Foto in copertina: Ansa.it

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017