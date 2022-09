San Felice, alla Fiera di settembre arriva Daniele Reponi con i suoi panini gourmet

SAN FELICE SUL PANARO – C’è anche un’iniziativa di CNA ad arricchire il programma della Fiera di settembre di San Felice. È lo show cooking che si terrà domenica 4 settembre, alle ore 18.30, presso il Parco Marinai D’Italia, dove Daniele Reponi proporrà i suoi panini gourmet.

Un po’ oste, un po’ salumiere… soprattutto, sicuramente non uno chef – così ama definirsi – Reponi, per diversi mesi ospite fisso alla Prova del Cuoco, ha fatto del panino una vera e propria arte culinaria. Si tende a pensare al panino come ad un alimento povero, da consumare in fretta, utile più per saziare che per deliziare il palato.

Daniele Reponi dimostrerà che non è così, realizzando – raccontandoli – i panini creati per l’occasione utilizzando anche prodotti del territorio, panini che saranno poi offerti in degustazione ai presenti. La partecipazione è gratuita ed aperta al pubblico.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017