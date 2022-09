San Felice, il doposcuola parte il 3 ottobre e cambia orario. Il malcontento di una mamma: “Pessima gestione”

SAN FELICE SUL PANARO – Arriva dalla mamma di un bambino frequentante la scuola primaria Muratori di San Felice sul Panaro una lettera che esprime malcontento riguardo alla gestione dei servizi scolatici, in particolare pre e doposcuola. Pubblichiamo di seguito la lettera:

“In qualità di genitore di alunno frequentante la scuola primaria Muratori di San Felice sul Panaro, volevo segnalare la pessima gestione da parte di UCMAN e del Comune di San Felice dei servizi scolastici. E’ stata pubblicato solo il 12/09/2022 il volantino dei servizi pre e post-scuola, quest’anno affidati a WorldChild.

Innanzitutto, la lamentela parte dai servizi di post-scuola, che partiranno solamente il 3 ottobre (mentre la scuola inizia il 15 settembre); inoltre gli altri anni era previsto anche il servizio di post-scuola dalle 16 alle 16.30 con la tariffa ridotta come per il pre-ingresso, a € 42 trimestrali (€ 14 al mese), mentre quest’anno questo servizio non è presente in quanto nel bando UCMAN non è stato indicato, ma è attivo solo il servizio di doposcuola dalle 16 alle 18, al costo mensile di € 75. Molti bambini venivano ritirati dai genitori/nonni alle 16.30.

Oltre a questo, altro scandalo è che l’altro servizio di doposcuola prestato dalla parrocchia presso il Centro Don Bosco, che avrebbe la possibilità di partire sin da subito e con un costo molto più contenuto, ossia di 30€ mensili, merenda compresa, per orario dalle 14.30 alle 18.30, purtroppo da 2 anni non ha più il supporto da parte del Comune per il servizio di trasporto dei bambini dalla scuola al Centro Don Bosco (parliamo di una tratta molto breve) e quindi se i genitori sono al lavoro il bambino non ha modo di raggiungere il doposcuola.

Trovo quindi scandaloso che anche quest’anno, come lo scorso, a ridosso della ripartenza dell’anno scolastico, con tutta l’estate davanti e quindi tutto il tempo per organizzare come si dovrebbe, ci ritroviamo nuovamente con questa situazione assurda a due giorni dall’inizio della scuola”.