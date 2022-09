Scomed Bomporto, il 24 e il 25 settembre è in programma il Torneo Pollicino

BOMPORTO – Il presidente degli Scomed Bomporto hockey in-line, Angelo Lucchini, presenta così l’appuntamento del prossimo fine settimana con il Torneo Pollicino:

“Il 24 e il 25 settembre a Bomporto avremo la sedicesima edizione del “Torneo Pollicino” con ben quattro categorie. Sabato 24 si partirà con l’Under 10 e l’Under 14 nel palahockey. Per la prima categoria sarà una giornata di festa lontana dall’agonismo vero e proprio, mentre per la seconda saremo in gara noi, Ferrara, Monleale e Forlì. Domenica 25 apriremo invece le danze con l’Under 12 in cui gareggeremo noi, Ferrara, Imola e Novi, dopodiché ci sarà il torneo Under 16 con la nostra formazione di categoria che se la vedrà con la squadra femminile senior al debutto oltre a Legnaro ed Empoli, due grandi squadre che lotteranno per conquistare la vittoria finale. La scorsa settimana abbiamo concluso lo stage di Bomporto che ha raccolto tanti complimenti sia da parte dei genitori sia degli allenatori riguardo ai ragazzi. Siamo più che soddisfatti, gli atleti che hanno partecipato tornano a casa con una bella esperienza e qualche nozione tecnico-tattica in più. Siamo in attesa di sapere conformazioni dei gironi e calendari dei campionati senior, dovremo attendere ancora qualche tempo perché il comitato tecnico è cambiato e ci vorrà un po’”.