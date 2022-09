Si cercano comparse per la serie Universitas Tenebrarum

La casa di produzione Mammut Film cerca comparse per Universitas Tenebrarum, la nuova serie di Michele Mellara e Alessandro Rossi. L’età richiesta deve essere tra i 20 e i 25 anni. La partecipazione è gratuita. Tutti/e coloro che prenderanno parte alle riprese saranno menzionati/e nei titoli di coda dei relativi episod i.

Chi è interessato/a può inviare una mail entro e non oltre il 16 settembre a: mammut.universitas@gmail.com con oggetto: ‘Comparse Universitas Tenebrarum’, specificando nel testo nome, cognome, età e numero di telefono. E’ gradita inoltre una foto del/della candidato/a. Sarà la produzione a contattare al più presto i candidati e le candidate ritenuti idonei, per fissare un incontro prima delle riprese. Le riprese si svolgeranno a Bologna martedì 20 settembre, indicativamente dalle h. 8.00 alle h. 13.00, e tra il 10 e il 14 ottobre.

La serie avrà come protagonista Natalino Balasso, affiancato da Lorenzo Ansaloni, Angela Malfitano; Bob Messini, Stefano Pesce, Martina Sacchetti e cpn la partecipazione di Tita Ruggeri e Andrea Santonastaso ed è prodotta da Mammut Film Srl. In associazione con: Circolo Balasso, Officine Veneto, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film commission. Il progetto è realizzato in collaborazione con Università di Bologna – DAR; DAMSLab e BSMT (Bernstein School of Musical Theatre)

