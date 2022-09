Vigarano Pieve, Corporeno, Casumaro e Bevilacqua: weekend di sagre nel ferrarese

Weekend di sagre nel ferrarese:

A Vigarano Pieve è in programma la Festa del Cappelletto d’Autunno, iniziata ieri, giovedì 29 settembre e che proseguirà fino al 2 ottobre e dal 6 al 9 ottobre, presso lo stand gastronomico climatizzato del Comitato Pro Civitate situato in Via Mantova. Tra le specialità da non perdere i cappelletti in brodo di cappone e il “Tris” del Cappelletto: tre assaggi di cappelletti ferraresi al tartufo, alla panna e al ragù preparati rigorosamente a mano. Il menù comprende inoltre quali antipasti i pinzin anche con affettati misti o prosciutto crudo, cappellacci di zucca al ragù o al burro e salvia, carne e castrato alla brace; Tagliata di manzi, anche al tartufo; cotoletta, anche in questo caso al tartufo; contorni vari e tra i dolci zuppa inglese, torta tenerina, torta di tagliatelle e semifreddo mascarpone e nutella, crema catalana, tutti preparati dalla massaie del comitato e anche un sorbetto al limone o al caffe’. Ricca è la carta dei vini con proposte a km 0 della cantina Mattarelli Si può cenare alla festa del Cappelletto nelle serate di venerdì e sabato a partire dalle 19.30. Domenica aperto solo a pranzo a partire dalle 12. Si possono prenotare i piatti preferiti anche da asporto chiamando il 345 6890018. Prenotazione consigliata al 345 6890018. Per ulteriori informazioni, www.vigaranopieve.it Facebook: Comitato Pro Civitate di Vigarano Pieve.

A Corporeno è, invece, in programma la Sagra della porchetta, che si svolgerà dal 30 settembre a domenica 2 ottobre a presso Villa Borgatti in via Statale 40. Il menu: lasagne al forno; ravioli alla porchetta; tortellini alla panna; garganelli ricotta e spinaci; porchetta alla corporenese, alla diavola e alle mandorle; Tris di porchetta e straccetti di pollo. Contorni: patate fritte e contorno mediterraneo. Info e prenotazioni: 3389949232.

A Casumaro tocca, invece, alla Sagra della lumaca d’autunno. Al PalaCasumaro, dal 30 settembre a domenica 2 ottobre e poi dal 7 al 9 ottobre, piatti a base di lumache, tartufo e piatti tradizionali. Questo il menù: Antipasti: Tortillas con lumache in salsa rosa e verdure; Fagottino alle lumache e capperi con salsa di acciughe. Primi piatti con lumache: Tortelli della Sagra; Tagliatelle con lumache e funghi; Penne con lumache e gorgonzola; Tris alle lumache (tortelli, tagliatelle, penne); Crespelle di lumache e funghi; Bigoli al torchio di lumache, alla Borgogna Primi piatti tradizionali: Rosette al tartufo; Tortellini al tartufo e alla panna; Cappellacci di zucca al ragù e al burro e salvia; Gramigna al ragù Secondi piatti a base di lumache: Lumache alla casumarese; Fritte; alla Borgogna; Tris di lumache (Casumarese, fritte, Borgogna); Spiedini di lumache e pancetta; Nido di patate con lumache ai pistacchi tostati; Chiocciole alla Bobbiese su polenta tostata. Secondi piatti tradizionali: Sformatino di parmigiano su vellutata di porcini; Scamorza affumicata alla piastra su letto di radicchio rosso; Trippa alla Casumarese; Salama da sugo con purè; Cotoletta alla milanese e al tartufo; Principessa al tartufo; Filetto di porcellino con songino, scaglie di grana e aceto balsamico; Tagliata di controfiletto di manzo con rucola e scaglie di grana. Contorni: Patatine fritte; Purè e Insalata verde e dolci vari. Per prenotazioni e informazioni: 370 3731956 oppure 338 3391148 Asporto su prenotazione. Sito internet www.casumarofc.com

A Bevilacqua, frazione divisa amministrativamente tra i comuni di Cento e Crevalcore, va, infine, in scena dal 30 settembre al 2 ottobre e dal 7 al 9 ottobre (festivi solo a pranzo), la Sagra del tortellone d’autunno. Stand allestito presso il campo sportivo. Questo il menù: Prmi piatti: Tortelloni al Branzino; di zucca; di ricotta; verdi alle noci, panna e speck; d’autunno (ai funghi); con ricotta e tartufo; al baccalá; al cinghiale; Tris (ricotta e tartufo, ai funghi, al cinghiale); Tortellini. Secondi piatti: Prosciutto e grana; Grigliata mista; Vitello tonnato; Arrosto di vitello; Castrato; Salsiccia ai ferri; Fritto misto di pesce; Rane fritte. Contorni e dessert vari. Info 3493748466

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017